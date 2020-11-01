Трамп сообщил, как планирует провести ночь после выборов

Фото: AP/TASS/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп раскрыл, как планирует провести ночь после выборов 3 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп предположил, что будет находиться в дороге.

"Возможно, передвигаясь между Белым домом и отелем (Trump hotel)", – рассказал Трамп в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа разослал донорам партии приглашений на ночное мероприятие в отеле его имени. Позднее утверждалось, что мероприятие перенесут в Белый дом.

Президент США подчеркнул, что в Вашингтоне продолжают действовать определенные ограничения. Ввиду этого крупные собрания людей в одном помещении невозможны.

"Это печально", – заключил лидер США.

Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев, в том числе Джо Байден.

