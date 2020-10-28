Джо Байден проголосовал на президентских выборах в США

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавэр. Байден вместе с супругой Джилл пришли на избирательный участок в городе Уилмингтон, сообщает РИА Новости.

Основной оппонент Байдена, действующий президент Дональд Трамп проголосовал во Флориде в минувшую субботу.

Выборы президента США пройдут во вторник, 3 ноября. В ходе досрочного голосования свои голоса уже отдали более 74 миллионов американцев.

Социологи фиксируют рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.