Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег из РФ

07:23
Фото: TASS/AP/Patrick Semansky
Президент США Дональд Трамп и кандидат на этот пост от Демократической партии Джо Байден в ходе финальных дебатов выдвинули взаимные обвинения в получении денег от России.
Трамп в ответ на замечание Байдена заявил, что никогда не получал никаких денег из Москвы, тогда как Байден якобы получил от РФ 3,5 миллиона долларов.
По словам главы Белого дома, эти средства поступили "через Путина, потому что он был дружен с бывшим мэром Москвы".
Трамп неоднократно упрекал Байдена, который ранее был вице-президентом США, в том, что его сын связан с супругой Юрия Лужкова, российской предпринимательницы Еленой Батуриной.
"Я не получал деньги из Китая, ты – да. Я не получал от Украины, ты – да. Я не получал из России, ты – да", – приводит слова Трампа ТАСС.
Байден, кроме того, указал, что Россия, Китай и Иран "заплатят" за предполагаемое вмешательство в выборы США, а также назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "бандитом".
В свою очередь, Трамп отметил, что налаживание отношений с главой Северной Кореи помогло избежать ядерной войны.
Помимо прочего, президент Соединенных Штатов пообещал появление вакцины от коронавируса в течение нескольких недель.
Заключительный раунд предвыборных теледебатов прошел в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).
Первые теледебаты посмотрели более 73 миллионов американцев. Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.
В США прошли дебаты кандидатов в президенты
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