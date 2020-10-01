Свыше 73 млн американцев посмотрели дебаты Трампа и Байдена

01 октября, 06:22
Фото: AP/TASS/Patrick Semansky
Свыше 73 миллионов граждан США посмотрели дебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает "Газета.ру".
По данным компании Nielsen, порядка 17,8 миллиона американцев посмотрели дебаты на канале Fox News, еще 12,6 миллиона – на АВС News.
На канале NBC за дебатами следили 9,7 миллиона человек. Кроме того, многие зрители распределились по другим телеканалам.
В компании Nielsen уточнили, что подсчеты не учитывали множество трансляций дебатов в Сети.
Нынешний показатель зрительского интереса к дебатам не стал рекордным. В 2016 году предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон посмотрели порядка 84 миллионов человек.
Первые теледебаты Трампа и Байдена прошли накануне. Эфир велся из университета "Кейс Уэстерн Ризерв" в Кливленде.
В процессе дебатов кандидаты в президенты несколько раз перебивали и оскорбляли друг друга.
В частности, действующий президент США подверг сомнению умственные способности соперника. В ответ Байден назвал Трампа "щенком Путина" и "клоуном".
В США прошли дебаты кандидатов в президенты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: