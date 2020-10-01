Свыше 73 млн американцев посмотрели дебаты Трампа и Байдена

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Свыше 73 миллионов граждан США посмотрели дебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным компании Nielsen, порядка 17,8 миллиона американцев посмотрели дебаты на канале Fox News, еще 12,6 миллиона – на АВС News.

На канале NBC за дебатами следили 9,7 миллиона человек. Кроме того, многие зрители распределились по другим телеканалам.

В компании Nielsen уточнили, что подсчеты не учитывали множество трансляций дебатов в Сети.

Нынешний показатель зрительского интереса к дебатам не стал рекордным. В 2016 году предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон посмотрели порядка 84 миллионов человек.

Первые теледебаты Трампа и Байдена прошли накануне. Эфир велся из университета "Кейс Уэстерн Ризерв" в Кливленде.

В процессе дебатов кандидаты в президенты несколько раз перебивали и оскорбляли друг друга.

В частности, действующий президент США подверг сомнению умственные способности соперника. В ответ Байден назвал Трампа "щенком Путина" и "клоуном".