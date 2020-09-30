Байден назвал Трампа "щенком Путина" и "клоуном"

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Кандидат в президенты США Джо Байден назвал действующего главу государства Дональда Трампа "щенком Путина" и "клоуном", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Факт состоит в том, что я вступал в противоборство с российским президентом Владимиром Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а Трамп – щенок Путина", – заявил Байден во время выступления в Кливленде на первых дебатах с Трампом.

Кандидат в президенты США отметил, что его оппонент "даже не может сказать ему (Путину) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат". Кроме того, Байден назвал Трампа "клоуном", отметив, что с ним трудно вести диалог.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее действующий американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос о гарантии по мирной передаче власти после выборов. Трамп выразил уверенность в своей победе и заявил, что вместо передачи власти "будет продолжение".