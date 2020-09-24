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В мире

02:45

Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Хантер Байден, сын кандидата в президенты США Джозефа Байдена, совершал "подозрительные сделки" с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.

Такое утверждение приводится в отчете сенаторов-республиканцев на сайте комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Конгресса США.

В частности, в нем говорится, что фирма Байдена-младшего Rosemont Seneca Thornton получила 3,5 миллиона долларов от супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Кроме того, часть безналичных денег была переведена от лиц, близких к Коммунистической партией Китая и других "иностранных граждан с сомнительным прошлым".

По мнению авторов отчета, Хантер Байден и члены его семьи участвовали в "масштабной финансовой сети с иностранными гражданами и правительствами по всему миру".

В документе также упоминаются денежные переводы, связанные с членством Байдена-младшего в правлении украинской газодобывающей компании Burisma.

В 2019 году Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда Трамп призвал Зеленского изучить "дело Байдена".

Хантер Байден был членом совета директоров Burisma, которая попала под следствие. После этого Джо Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году призвал уволить расследовавшего деятельность фирмы прокурора.

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