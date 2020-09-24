Сына Байдена заподозрили в получении $3,5 млн от Елены Батуриной

02:45
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Хантер Байден, сын кандидата в президенты США Джозефа Байдена, совершал "подозрительные сделки" с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Такое утверждение приводится в отчете сенаторов-республиканцев на сайте комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Конгресса США.
В частности, в нем говорится, что фирма Байдена-младшего Rosemont Seneca Thornton получила 3,5 миллиона долларов от супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Кроме того, часть безналичных денег была переведена от лиц, близких к Коммунистической партией Китая и других "иностранных граждан с сомнительным прошлым".
По мнению авторов отчета, Хантер Байден и члены его семьи участвовали в "масштабной финансовой сети с иностранными гражданами и правительствами по всему миру".
В документе также упоминаются денежные переводы, связанные с членством Байдена-младшего в правлении украинской газодобывающей компании Burisma.
В 2019 году Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда Трамп призвал Зеленского изучить "дело Байдена".
Хантер Байден был членом совета директоров Burisma, которая попала под следствие. После этого Джо Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году призвал уволить расследовавшего деятельность фирмы прокурора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: