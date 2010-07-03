И. о. посла США на Украине дал показания против Трампа

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Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, передает газета The Washington Post.

В заявлении Тейлора говорится, что расследование в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, было условием для встречи Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

По словам Тейлора, Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал публичное заявление о расследовании, а также о предполагаемом вмешательстве Киева в выборы в США, передает "Комсомольская правда".

Тэйлор также заявил, что бывший спецпосланник США на Украине Курт Волкер и личный адвокат президента Руди Джулиани были частью "неформального канала политики США на Украине".

Процедуру импичмента Трампа начали в Конгрессе США



25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, после чего была запущена процедура импичмента президента. В ходе беседы глава США заявил, что "было бы здорово", если бы Зеленский изучил "дело Байдена".

Спецкомитет по разведке США ранее указал, что Трамп мог оказывать давление на Киев с целю провести расследование в отношении кандидата в президенты США Джозефа Байдена.

Его сын Хантер был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma, которая попала под следствие. Сам Джо Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году призвал уволить главного прокурора Украины, расследовавшего деятельность фирмы.