Процедуру импичмента Трампа начали в Конгрессе США

Фото: depositphotos/actionsports

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.

По ее словам, действия американского лидера демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов".

Основанием для отрешения президента от должности Пелоси назвала разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

В нем глава Белого дома якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена – Хантера Байдена, связанного с украинской газовой компанией.

При этом отмечается, что идея импичмента не пользуется поддержкой большинства даже в Палате представителей, находящейся под контролем демократов.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что "нападки на президента не только необъективные и жалкие, но и являются пренебрежением конституционных обязанностей".

В то же время сам Трамп заявил о создании специальной группы по защите от импичмента, в которую может вступить любой желающий, заплатив пять долларов.

22 сентября президент США выразил возмущение тем фактом, что европейские страны выделяют Киеву меньше средств, чем Вашингтон.