Трамп и Дуда назвали "Северный поток – 2" угрозой энергобезопасности Европы

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Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп сочли газопровод "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли по итогам встречи глав государств в Нью-Йорке. Также в сообщении отмечается, что лидеры обсудили, как воспрепятствовать реализации проекта.

В свою очередь первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил RT, что "воспрепятствовать проекту они не смогут, однако будут пытаться притормозить строительство".

"Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе. Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата", – сказал политик.

Трамп ранее указал, что власти страны могут применить односторонние санкции в отношении участников проекта "Северный поток – 2".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

В конце июля глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что первый газ по "Северному потоку – 2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.