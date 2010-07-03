Зеленский назвал неприемлемым строительство "Северного потока – 2"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток – 2" неприемлем для европейских стран. Он также отметил, что выступает за диверсификацию источников поставок энергии, сообщает РИА Новости.

На переговорах с польским коллегой Анджеем Дудой Зеленский подчеркнул, что Киев и Варшава "говорят единым голосом" по вопросу "Северного потока – 2". Он выступил за энергетическое сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США.

Ранее Польша договорилась продавать Украине газ, закупаемый в США. СМИ писали о готовящемся соглашении между тремя странами, которое обеспечит "укрепление региональной безопасности поставок газа".

Как указал оператор проекта Nord Stream 2, строительство газопровода завершено на 75%. Специалисты приступили к укладке финальной части трубы. В настоящее время уложено 1 тысяча 855 километров.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.