Эксперт оценил поведение немецкого бизнеса в ситуации с "Северным потоком – 2"

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Представители немецкого бизнеса предупредили об опасности для европейской энергетики от возможных санкций со стороны США в отношении "Северного потока – 2". В беседе с RT директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отметил, что предприниматели Евросоюза все меньше поддаются американскому давлению.

"Достаточно смелое поведение европейцев вообще и немецкого бизнеса в частности объясняется тем, что бизнес видит очень существенные выгоды от участия в этом проекте", – подчеркнул Салин.

Он также добавил, что европейские игроки демонстрируют консолидированную позицию и вряд ли уступят требованиям Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект о санкциях против компаний, участвующих в прокладке "Северного потока – 2". Ограничения могут ввести в отношении лиц и фирм, которые продают или сдают в аренду морские суда, предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов.

"Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.