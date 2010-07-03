Экономист объяснил, почему России не страшны падения цен на нефть

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Падение цен на нефть не угрожает стабильности российской экономики, заявил ИА "НСН" доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров.

По его словам, "с 2014 года по нынешний день цена нефти превышает примерно миллиона на три тот норматив, который был заложен в бюджетное правило для обеспечения доходности нашего бюджета". Таким образом, правительство может в полной мере выполнять все социальные обязательства, пояснил эксперт. Состояние дел "достаточно стабильное на настоящий момент", отметил он, напомнив, что в России "постоянно накапливается запас, который гарантирует в Фонде национального благосостояния стабильность на критический момент".

Как рассказал Сильвестров, в последнее время действительно выросла волатильность на мировых рынках из-за "различных маневров" США по отношению к Китаю. "Но в целом мы сейчас зарабатываем денег на экспорте нефти больше, чем рассчитывают для обеспечения стабильности нашего федерального бюджета", – заверил экономист. По его мнению, "оснований для серьезной тревоги" нет.

Ранее в МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику РФ. По данным фонда, падение цен на нефть снижает развитие российской экономики в среднем на 0,65% в год.