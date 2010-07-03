Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/blinow61
В ходе заседания верхней палаты парламента сенаторы одобрили закон о стабилизации цен на бензин. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Закон предусматривает с 1 июля 2019 года корректировку параметров применяемого в настоящее время "демпфирующего механизма", который направлен на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо.
Предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 до 51 тысячи рублей за тонну (41 рубль за литр на АЗС). Цену дизельного топлива хотят снизить с 50 до 46 тысяч рублей за тонну (41,75 рубля за литр на АЗС).
Также установлено ежегодное увеличение оптовых цен на топливо на 5% до 2024 года. При этом в 2019 году компенсационный коэффициент предлагается повысить с 0,6 до 0,75 в отношении автомобильного бензина и до 0,7 в отношении дизельного топлива. Начиная с 2020 года – с 0,5 до 0,68 в отношении автомобильного бензина и до 0,65 в отношении дизеля.
Также с 1 августа текущего года в отношении авиационного керосина законопроектом предусматривается введение обратного акциза. Применять его планируется при высоких мировых ценах на нефть (более 70 долларов за баррель) с ее последующей индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно.
В этом месяце заканчивается действие соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. При этом жители многих регионов ощутили подорожание бензина. С 4 по 10 июня цены увеличились на 0,3 процента. Средняя розничная цена топлива марки АИ-92 с 10 по 14 июня выросла на 11 копеек за литр (42,33 рубля), марки АИ-95 – на 10 копеек (45,5 рубля).
Ранее сообщалось, что ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин. В ведомстве считают, что нужно упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ. Сейчас их доля на рынке составляет 10-15 процентов.
Между тем Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: