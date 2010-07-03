России предрекли "войну" между правительством и нефтяниками

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Спасти топливный рынок на Дальнем Востоке можно путем системных решений по ценам на внутреннем рынке. Без них Россию ждет конфликт между правительством и топливными компаниями, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Он подчеркнул, что необходимо увеличить объемы реализации нефтепродуктов на бирже и ввести спецналоговый режим для перерабатывающих заводов.

"Если не изменить текущую конфигурацию рынка, то нас ждет прямая конфронтация, война между правительством и нефтяными компаниями. Это приведет к отказу от заморозки цен и космическому скачку цен на топливном рынке, а затем и в целом в экономике", – приводит его слова ИА "НСН".

11 апреля правительство договорилось с нефтяниками снизить цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года. Ранее стало известно о продлении до 1 июля соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями по сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо.