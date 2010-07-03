России предрекли "войну" между правительством и нефтяниками

Спасти топливный рынок на Дальнем Востоке можно путем системных решений по ценам на внутреннем рынке. Без них Россию ждет конфликт между правительством и топливными компаниями, заявил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
Он подчеркнул, что необходимо увеличить объемы реализации нефтепродуктов на бирже и ввести спецналоговый режим для перерабатывающих заводов.
"Если не изменить текущую конфигурацию рынка, то нас ждет прямая конфронтация, война между правительством и нефтяными компаниями. Это приведет к отказу от заморозки цен и космическому скачку цен на топливном рынке, а затем и в целом в экономике", – приводит его слова ИА "НСН".
11 апреля правительство договорилось с нефтяниками снизить цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года. Ранее стало известно о продлении до 1 июля соглашения между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями по сдерживанию роста цен на бензин и дизельное топливо.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.