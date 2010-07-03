Правительство договорилось с нефтяниками снизить цену дизеля

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Правительство договорилось с нефтяниками о снижении цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года. Об этом на совещании Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

"С нефтяниками буквально в понедельник еще раз встречались, договорились о следующем: они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это другой продукт с другой себестоимостью – стоимость летнего дизеля ниже зимнего", – цитирует его ТАСС.

По его словам, власти рассчитывают, что это позволит уменьшить цену на летний дизель еще на 1,3–1,7 рубля за литр, причем в основном для сельхозпроизводителей.

В начале апреля правительство и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозят до июля. Таким образом, стоимость бензина и дизеля останется фиксированной еще на три месяца.

По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.