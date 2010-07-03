Правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на топливо

Фото: depositphotos/blinow61

Правительство и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он уточнил, что цены на горючее заморозят до июля. Таким образом, стоимость бензина и дизеля останется фиксированной еще на три месяца. "Соглашение подписано уже, все расписались", – цитирует его ТАСС.

Ранее правительство решило сохранить действие соглашения, которое регулирует цены на топливо в опте и рознице. Предыдущая договоренность с нефтяниками закончилась 31 марта.

Чтобы экспортировать сырье и нефтепродукты, производители топлива должны получать специальные лицензии. Они будут выдаваться только в том случае, если компании поставят на внутренний рынок определенный объем нефти и нефтепродуктов.

По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.