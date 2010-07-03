Кабмин и нефтяники продлят соглашение о стабилизации цен на топливо

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Правительство РФ и нефтяники договорились о продлении соглашения о стабилизации цен на топливо, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

При этом он уточнил, что нормы поставок на внутренний рынок уменьшатся. По его словам, приняты все принципиальные решения, о которых говорилось раньше.

"Будем продлевать соглашение с корректировкой объемов поставки. Корректировка объемов поставок будет в сторону некоторого уменьшения, этот вопрос в проработке", – цитирует Козака ТАСС.

Ранее правительство по итогам совещания решило сохранить действие соглашения, которое сейчас регулирует цены на топливо в опте и рознице. Предыдущая договоренность с нефтяниками заканчивается 31 марта. За это время планируется подготовить законопроект лицензирования экспорта. Чтобы экспортировать сырье и нефтепродукты, производители топлива должны получать специальные лицензии. Они будут выдаваться только в том случае, если компании поставят на внутренний рынок определенный объем нефти и нефтепродуктов.

По действующему соглашению нефтяники обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.