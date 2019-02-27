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14:39

ФАС исключила рост цен на бензин выше уровня инфляции

экономика

14:39

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Рост цен на бензин в 2019 году не превысит уровень инфляции, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

Он отметил, что цена на нефтепродукты за последнее время "очень сильно изменилась", и на мировых рынках сложилась благоприятная для России конъюнктура. По его словам, бензоколонки хорошо зарабатывают благодаря высокой марже.

"Мы не ожидаем роста цен выше инфляции, все будет ниже инфляции", – приводит Агентство "Москва" слова Артемьева.

18 февраля сообщалось, что Центробанк предложил ввести дополнительные меры рыночного регулирования, призванные снизить вероятность манипулирования ценами на топливо. Трейдеров могут обязать вести учет клиентских поручений и предоставлять сведения об их исполнении. Кроме того, от них будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах и участии в торгах на других биржах.

Эксперты объяснили инициативу Центробанка желанием подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.

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