Совфед попросил предусмотреть меры по сдерживанию цен на бензин

Постановление с просьбой к правительству предусмотреть дополнительные меры по сдерживанию роста цен на топливо в пределах инфляции принято на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.
Сенаторы также попросили кабмин подумать о целесообразности предоставления нефтяным компаниям права поставки нефтепродуктов на экспорт, если они снабжают внутренний рынок бензином высокого качества. Эту инициативу назвали одной из возможных мер по защите внутреннего рынка и интересов граждан.
На прошлой неделе замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что весенний скачок цен на топливо на бирже мог быть вызван сговором трейдеров.
Он пояснил, что прямые действия двух компаний приводили к повышению цен на нефтепродукты на бирже. А так как биржа носит индикативный характер, для многих это приводило и к общему росту цен.
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