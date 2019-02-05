ФАС назвала причину роста цен на топливо весной

Весенний скачок цен на топливо на бирже мог быть вызван сговором трейдеров, считает замглавы ФАС Андрей Цариковский. Он отметил, что в связи с этим планируется возбудить антимонопольное дело, передает РИА Новости.
Цариковский уточнил, что пока речь идет лишь о двух трейдерах, но крупных. При этом он не исключил, что в процессе рассмотрения дела могут появиться и новые подозреваемые.
По его словам, их прямые действия приводили к повышению цен на нефтепродукты на бирже. А поскольку биржа носит индикативный характер, для многих это приводило и к общему росту цен.
Он добавил, что крупным игрокам приходилось приостанавливать торги на бирже из-за подозрений в манипулировании ценами.
Ранее сообщалось, что правительство не будет замораживать дальше цены на бензин. По информации СМИ, кабинет министров заявил, что не продлит договор с нефтяниками, так как после 31 марта заработают механизмы рыночного регулирования цен на топливо.
В Федеральной антимонопольной службе также поддержали решение правительства и подчеркнули, что сначала года на отдельных заправках был замечен лишь небольшой рост стоимости бензина и солярки. Не переживают за резкий скачок цен и в Российском топливном союзе. Там выразили уверенность, что даже если стоимость топлива подрастет, то незначительно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.