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15:42

ФАС назвала причину роста цен на топливо весной

экономика финансы

15:42

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Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com

Весенний скачок цен на топливо на бирже мог быть вызван сговором трейдеров, считает замглавы ФАС Андрей Цариковский. Он отметил, что в связи с этим планируется возбудить антимонопольное дело, передает РИА Новости.

Цариковский уточнил, что пока речь идет лишь о двух трейдерах, но крупных. При этом он не исключил, что в процессе рассмотрения дела могут появиться и новые подозреваемые.

По его словам, их прямые действия приводили к повышению цен на нефтепродукты на бирже. А поскольку биржа носит индикативный характер, для многих это приводило и к общему росту цен.

Он добавил, что крупным игрокам приходилось приостанавливать торги на бирже из-за подозрений в манипулировании ценами.

Ранее сообщалось, что правительство не будет замораживать дальше цены на бензин. По информации СМИ, кабинет министров заявил, что не продлит договор с нефтяниками, так как после 31 марта заработают механизмы рыночного регулирования цен на топливо.

В Федеральной антимонопольной службе также поддержали решение правительства и подчеркнули, что сначала года на отдельных заправках был замечен лишь небольшой рост стоимости бензина и солярки. Не переживают за резкий скачок цен и в Российском топливном союзе. Там выразили уверенность, что даже если стоимость топлива подрастет, то незначительно.

экономика финансы

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