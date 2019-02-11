Определены регионы с самым доступным бензином

Исследование, проведенное РИА Новости, показало, что наиболее доступный бензин у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.
Эксперты ориентировались на данные Росстата. Они рассчитали количество литров топлива АИ-92, которое жители разных субъектов РФ способны купить на свою зарплату. В среднем по стране этот показатель оставил 896 литров.
В ЯНАО за среднюю зарплату можно приобрести 2,006 литра в месяц. Второе и третье место заняли Москва и Ненецкий автономный округ. Их результаты 1,699 литра и 1,588 литра соответственно.
Следом идут Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Камчатка, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Подмосковье и Коми. Там люди могут купить свыше тысячи литров.
Дешевле всего топливо в республиках Северного Кавказа. А самый дорогой бензин в регионах-лидерах по его доступности. В десятку субъектов с самыми высокими ценами на бензин также вошли Крым, Севастополь, Адыгея и Ставрополье.
Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев оценил результаты проверок качества бензина. По его словам, контроль топлива показывает положительную динамику на рынке.
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