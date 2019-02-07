В Госдуме оценили результаты проверок качества бензина

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Регулярные проверки показывают положительную динамику на топливном рынке. Такое мнение высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Парламентарий оценил первые итоги совместной проверки топлива на АЗС специалистами Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.

"Единственное, следовало бы активнее привлекать различные общественные институты, в том числе хорошо зарекомендовавшие себя в части общественного контроля, такие как ОНФ и другие", – цитирует RT депутата. Он также добавил, что ситуация с качеством топлива на российском рынке за последние годы улучшилась.

По его словам, небольшие сети в условиях конкуренции вынуждены снижать цены, в результате чего иногда используют продукцию, не отвечающую нормам по ряду параметров и качеству. При этом нарушения можно найти и на заправочных станциях крупных сетей.

Ранее были озвучены первые итоги проверок качества бензина в России. Специалисты изучили качество бензина на 60 АЗС в Ставропольском крае и обнаружили фальсификацию Аи-92 на 12 процентах заправок. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 АЗС не предъявили паспорт продукта, подтверждающий его качество. Также эксперты заключили, что дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину, который можно приобрести у крупных игроков рынка.