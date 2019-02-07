В Госдуме оценили результаты проверок качества бензина

Регулярные проверки показывают положительную динамику на топливном рынке. Такое мнение высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев. Парламентарий оценил первые итоги совместной проверки топлива на АЗС специалистами Роскачества, Минпромторга и Росстандарта.
"Единственное, следовало бы активнее привлекать различные общественные институты, в том числе хорошо зарекомендовавшие себя в части общественного контроля, такие как ОНФ и другие", – цитирует RT депутата. Он также добавил, что ситуация с качеством топлива на российском рынке за последние годы улучшилась.
По его словам, небольшие сети в условиях конкуренции вынуждены снижать цены, в результате чего иногда используют продукцию, не отвечающую нормам по ряду параметров и качеству. При этом нарушения можно найти и на заправочных станциях крупных сетей.
Ранее были озвучены первые итоги проверок качества бензина в России. Специалисты изучили качество бензина на 60 АЗС в Ставропольском крае и обнаружили фальсификацию Аи-92 на 12 процентах заправок. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 АЗС не предъявили паспорт продукта, подтверждающий его качество. Также эксперты заключили, что дешевое топливо несетевых АЗС уступает по качеству бензину, который можно приобрести у крупных игроков рынка.
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