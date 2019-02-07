Стали известны первые итоги проверок качества бензина в России

Специалисты изучили качество бензина на 60 АЗС в Ставропольском крае и обнаружили фальсификацию Аи-92 на 12% заправок. Об этом говорится в совместном исследовании Роскачества, Минпромторга и Росстандарта, передает РИА Новости.
Большинство проб с нарушениями закуплены на небольших заправках частных предпринимателей. Как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, дешевое топливо не сетевых АЗС по качеству хуже бензина у крупных игроков рынка. Росстандарт начал меры по административному воздействию на нарушителей.
Проверки затронули 26 сетевых и 34 частных АЗС края. Бензин исследовали по 31 показателю качества и безопасности. Самым частым нарушением стало несоблюдение порядка обращения топлива на рынке: продавцы 28 АЗС не предъявили паспорт продукта, подтверждающий его качество.
Всего в 2018 году доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до девяти процентов. Ставропольский край стал пилотной территорией проверок бензина, Роскачество собирается провести такие проверки в других регионах.
Согласно исследованию агентства РИА Рейтинг, Россия вошла в тройку европейских стран с самым дешевым бензином. Изучены 33 страны Европы и Казахстан.
Замглавы ФАС Андрей Цариковский поделился мнением о весеннем скачке цен на топливо на бирже. Он полагает, что это могло быть вызвано сговором трейдеров. В связи с этим планируется возбудить антимонопольное дело. Пока речь идет только о двух трейдерах, но крупных.
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