Россия вошла в ТОП-3 стран с самым дешевым бензином

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Россия вошла в тройку европейских стран с самым дешевым бензином. Исследование провело агентство РИА Рейтинг, изучив ситуацию в 33 странах Европы и в Казахстане.

По итогам исследования было установлено. что наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российский рубль литр АИ-95 там стоит 30,9 рубля.

На втором месте – Россия (45 рублей за литр), а замыкает тройку лидеров Белоруссия – 46,9 рубля.

Специалисты отмечают, что в десятку стран с самыми низкими ценами на бензин в основном вошли страны Восточной Европы.

А вот самые высокие цены в Нидерландах. Там литр АИ-95 стоит 117,7 рубля. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.

При этом специалисты отмечают, что в большинстве стран цены на бензин сократились. Снижение отмечается в 26 из 33 стран. Однако Россия вошла в число стран, где, наоборот, был зафиксирован рост цен на топливо. По данным экспертов, в России такой резкий рост наблюдается впервые за последние семь лет.

Ранее сообщалось, что правительство не будет замораживать дальше цены на бензин. По информации СМИ, кабинет министров заявил, что не продлит договор с нефтяниками, так как после 31 марта заработают механизмы рыночного регулирования цен на топливо.

В Федеральной антимонопольной службе также поддержали решение правительства и подчеркнули, что сначала года на отдельных заправках был замечен лишь небольшой рост стоимости бензина и солярки. Не переживают за резкий скачок цен и в Российском топливном союзе. Там выразили уверенность, что даже если стоимость топлива подрастет, то незначительно.