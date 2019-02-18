ЦБ планирует усилить контроль над бензином

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Центробанк предложил дополнительные меры рыночного регулирования, призванные снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо, сообщает газета "Известия".

Банк России полагает, что нынешняя схема работы трейдеров создает "серую зону" вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Регулятор хочет предъявить дополнительные требования к трейдерам нефтепродуктов. Они должны будут вести учет клиентских поручений и сведения об исполнении, хранить эти данные, в том числе записи звонков.

От трейдеров будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах, об участии в торгах на других биржах. Кроме того, ЦБ предлагает разработать кодекс этики участников торгов.

К началу марта разработают изменения в нормативные документы биржи, учитывающие рекомендации ЦБ, рассказал вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. Эксперты объясняют активность ЦБ необходимостью подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.

В ФАС напомнили, что нынешние предложения Банка России – развитие требований, которые начали действовать 9 января 2019 года. Они предполагают штрафы за недобросовестное поведение трейдеров. В службе полагают, что новые и уже принятые изменения помогают минимизировать сговоры и позволяют оперативно их выявлять.

В декабре Центробанк опубликовал доклад "О денежно-кредитной политике". Согласно ему, в 2019 году поднимутся цены на бензин, сигареты, вино и машины. Рост эксперты объяснили изменением акцизов. По мнению вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, основной удар в этом году придется на товары, в стоимости которых высокая доля расходов на транспорт сочетается с ростом НДС.