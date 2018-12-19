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19 декабря, 10:02

В ЦБ рассказали, какие товары подорожают в 2019 году

экономика

19 декабря, 10:02

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Центробанк опубликовал доклад "О денежно-кредитной политике", согласно которому в 2019 году вырастут цены на бензин, сигареты, вино и автомобили. Об этом сообщают "Известия".

По данным регулятора, табак и топливо подорожают в пределах 4,6%, алкоголь – на 0,9%, а машины – на 0,2%. Рост эксперты объясняют грядущим изменением акцизов.

Отмечается, что на фоне роста НДС инфляция ускорится с 4 до 5–5,5%. В этой связи удорожание бензина повлечет расходы на транспортировку, которые понесут практически все производители. Таким образом, могут вырасти цены на бытовую технику, электронику, одежду и обувь. В группе риска также оказались овощи, фрукты и хлебобулочные изделия.

При этом ставка НДС для социально значимых товаров, которая составляет 10%, расти не будет. К этой группе относятся лекарства, продукты для детского и диабетического питания, мясо и крупы.

По мнению вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, основной удар в наступающем году придется на товары, в стоимости которых высокая доля расходов на транспорт сочетается с ростом НДС. Речь идет в основном о непродовольственных товарах, вроде одежды и домашних гаджетов.

Ранее Ассоциация транспортно-логистических, производственных и торговых компаний составила письмо, в котором предположила, что ужесточение условий по покупке корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний может сказаться на ценах на товары повседневного спроса. В тексте отмечается, что затраты на топливо в среднем занимают не менее 30% в себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков.

экономика

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