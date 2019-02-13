Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:12

Бензин в России могут ждать проблемы

экономика

11:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/blinow61

Российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта бензина из-за профицита мощностей по его выпуску, говорится в презентации Argus Consulting "Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы". Об этом пишет газета "Ведомости" в четверг, 14 февраля.

Эксперты напомнили, что российские власти в 2011 году поставили перед нефтяниками задачу увеличить выпуск светлых нефтепродуктов (бензинов, дизтоплива и авиакеросина), поскольку ожидался рост спроса.

Нефтяные компании выполнили поставленную задачу за счет модернизации заводов и строительства новых установок. Кроме того, к 2026 году в стране модернизируют еще девять НПЗ, что позволит увеличить бензина класса "Евро-5" на три миллиона тонн.

Вместе с тем уже сейчас в стране сформировался значительный профицит мощностей по выпуску светлых нефтепродуктов, что ставит перед нефтяниками новую задачу – поиск эффективных каналов сбыта. В Argus Consulting отмечают, что проблема возникла из-за невысокого темпа роста внутреннего спроса на бензин и усиления конкуренции на экспортных рынках.

Ранее был представлен рейтинг европейских стран с самым дешевым бензином. Согласно исследованию РИА Рейтинг, наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. Здесь литр АИ-95 стоит 30,9 рубля. На втором месте расположилась Россия – 45 рублей за литр. Далее следует Белоруссия, где за литр придется заплатить 46,9 рубля.

Читайте также

экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика