Бензин в России могут ждать проблемы

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Российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта бензина из-за профицита мощностей по его выпуску, говорится в презентации Argus Consulting "Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы". Об этом пишет газета "Ведомости" в четверг, 14 февраля.

Эксперты напомнили, что российские власти в 2011 году поставили перед нефтяниками задачу увеличить выпуск светлых нефтепродуктов (бензинов, дизтоплива и авиакеросина), поскольку ожидался рост спроса.

Нефтяные компании выполнили поставленную задачу за счет модернизации заводов и строительства новых установок. Кроме того, к 2026 году в стране модернизируют еще девять НПЗ, что позволит увеличить бензина класса "Евро-5" на три миллиона тонн.

Вместе с тем уже сейчас в стране сформировался значительный профицит мощностей по выпуску светлых нефтепродуктов, что ставит перед нефтяниками новую задачу – поиск эффективных каналов сбыта. В Argus Consulting отмечают, что проблема возникла из-за невысокого темпа роста внутреннего спроса на бензин и усиления конкуренции на экспортных рынках.

Ранее был представлен рейтинг европейских стран с самым дешевым бензином. Согласно исследованию РИА Рейтинг, наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. Здесь литр АИ-95 стоит 30,9 рубля. На втором месте расположилась Россия – 45 рублей за литр. Далее следует Белоруссия, где за литр придется заплатить 46,9 рубля.