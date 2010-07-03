Соглашение о заморозке цен на топливо продлят на три месяца

Фото: depositphotos/AY_PHOTO

Правительство России продлит соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо в опте и рознице. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Он отметил, что соглашение будет продлено на три месяца. Пролонгация объясняется необходимостью согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования – лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. Он придет на замену заградительным пошлинам.

Представитель вице-премьера Илья Джус отметил в беседе с газетой "Известия", что нефтедобыча потеряет около 300 миллиардов рублей в случае введения заградительных пошлин, что фактически "убьет" нефтепереработку. Именно поэтому идет разработка нового механизма.

Все компании получат лицензии при условии, что гарантируют поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок.

Соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо действует с 1 ноября 2018 года. Срок его действия истекает в марте текущего года. В соглашении участвуют "Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других компаний.

18 февраля сообщалось, что Центробанк предложил ввести дополнительные меры рыночного регулирования, призванные снизить вероятность манипулирования ценами на топливо. Трейдеров могут обязать вести учет клиентских поручений и предоставлять сведения об их исполнении. Кроме того, от них будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах и участии в торгах на других биржах.

