Что будет с ценами на бензин после продления "заморозки"

Российское правительство решило продлить соглашение по заморозке цен на топливо с нефтяниками еще на три месяца. За это время кабмин планирует утвердить новые меры стабилизации рынка. Выясняем, что будет с ценами на топливо на АЗС во время заморозки и поднимутся ли они после.
Продлевать будете?
Правительство по итогам совещания решило сохранить действие соглашения, которое сейчас регулирует цены на топливо в опте и рознице. Предыдущая договоренность с нефтяниками заканчивается 31 марта. За это время планируется подготовить законопроект лицензирования экспорта. Чтобы экспортировать сырье и нефтепродукты, производители топлива должны получать специальные лицензии. Они будут выдаваться только в том случае, если компании поставят на внутренний рынок определенный объем нефти и нефтепродуктов.
Однако не все параметры соглашения будут сохранены до конца июня. Так, правительство готово уменьшить требование по обязательному увеличению поставок топлива на внутренний рынок на три процента – к уровню 2017 года. Кроме того, власти готовы скорректировать формулу демпфирующего (сдерживающего колебания. – Mосква 24) механизма, из-за которой, в том числе нефтяники, с начала года терпели убытки в прибыли.
Изначально демпфер был придуман для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами на топливо, но сейчас из-за низкой экспортной альтернативы они вынуждены доплачивать в бюджет. Таким образом, уровень цены, от которой рассчитывается компенсация при поставке топлива на внутренний рынок, будет снижен с 56 до 51 тысячи рублей на тонну. Также будет скорректирована цена и по дизелю. В правительстве обещают избежать заградительных пошлин, если экспортная альтернатива снова станет высокой.
Данные меры нужны, чтобы розничные цены на АЗС могли меняться только в пределах инфляции, то есть не более чем на 0,4 процента в месяц.
Вырастут ли цены
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил Москве 24, что соглашение было продлено только ради утверждения нового механизма регулирования экспортной продажи нефти.
"У нас оптовые цены давным-давно уже ниже, чем те индикативные, которые были прописаны в соглашении. Поэтому новое соглашение ни на что не повлияет, с моей точки зрения, это просто дается время на принятие поправок, о которых в четверг шла речь, – корректировка демпфера и прочее", – пояснил он.
В свою очередь, партнер консалтингового агентства RusEnergy и аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин также считает, что цены на бензин и дизельное топливо до конца июня должны сохраниться на прежнем уровне.
"Однако, насколько я знаю, правительство планирует с июля вновь повысить акциз на топливо, сохранив цены на прежнем уровне. Это уже вряд ли получится, тем более что нефтяные компании на внутреннем рынке теряют в деньгах по сравнению с экспортом, поскольку государство отбирает значительную часть цены в виде налогов, оставляя компаниям все меньше и меньше", – пояснил эксперт.
Крутихин добавил, что новый правительственный механизм по лицензированию экспорта пока не совсем понятен.
"Он основан якобы не на денежных отношениях, а будет иметь приказной порядок: "Цены! Стой, кругом, шагом марш!". Мы все-таки живем в рыночной экономике и в приказном порядке определять цену на АЗС вряд ли получится", – уверен собеседник Москвы 24.
С начала 2019 года повысили акцизы на бензин – с 8 тысяч 213 рублей до 12 тысяч 374 рублей за тонну, на дизельное топливо – с 5 тысяч 665 рублей до 8 тысяч 541 рубля за тонну.