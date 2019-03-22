Что будет с ценами на бензин после продления "заморозки"

Российское правительство решило продлить соглашение по заморозке цен на топливо с нефтяниками еще на три месяца. За это время кабмин планирует утвердить новые меры стабилизации рынка. Выясняем, что будет с ценами на топливо на АЗС во время заморозки и поднимутся ли они после.

Продлевать будете?

Правительство по итогам совещания решило сохранить действие соглашения, которое сейчас регулирует цены на топливо в опте и рознице. Предыдущая договоренность с нефтяниками заканчивается 31 марта. За это время планируется подготовить законопроект лицензирования экспорта. Чтобы экспортировать сырье и нефтепродукты, производители топлива должны получать специальные лицензии. Они будут выдаваться только в том случае, если компании поставят на внутренний рынок определенный объем нефти и нефтепродуктов.

По действующему соглашению нефтяники обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других)

По действующему соглашению нефтяники обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.

Однако не все параметры соглашения будут сохранены до конца июня. Так, правительство готово уменьшить требование по обязательному увеличению поставок топлива на внутренний рынок на три процента – к уровню 2017 года. Кроме того, власти готовы скорректировать формулу демпфирующего (сдерживающего колебания. – Mосква 24) механизма, из-за которой, в том числе нефтяники, с начала года терпели убытки в прибыли.

Изначально демпфер был придуман для компенсации нефтяникам разницы между внутренними и экспортными ценами на топливо, но сейчас из-за низкой экспортной альтернативы они вынуждены доплачивать в бюджет. Таким образом, уровень цены, от которой рассчитывается компенсация при поставке топлива на внутренний рынок, будет снижен с 56 до 51 тысячи рублей на тонну. Также будет скорректирована цена и по дизелю. В правительстве обещают избежать заградительных пошлин, если экспортная альтернатива снова станет высокой.

Данные меры нужны, чтобы розничные цены на АЗС могли меняться только в пределах инфляции, то есть не более чем на 0,4 процента в месяц.



Вырастут ли цены

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил Москве 24, что соглашение было продлено только ради утверждения нового механизма регулирования экспортной продажи нефти.

"У нас оптовые цены давным-давно уже ниже, чем те индикативные, которые были прописаны в соглашении. Поэтому новое соглашение ни на что не повлияет, с моей точки зрения, это просто дается время на принятие поправок, о которых в четверг шла речь, – корректировка демпфера и прочее", – пояснил он.

В свою очередь, партнер консалтингового агентства RusEnergy и аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин также считает, что цены на бензин и дизельное топливо до конца июня должны сохраниться на прежнем уровне.

"Однако, насколько я знаю, правительство планирует с июля вновь повысить акциз на топливо, сохранив цены на прежнем уровне. Это уже вряд ли получится, тем более что нефтяные компании на внутреннем рынке теряют в деньгах по сравнению с экспортом, поскольку государство отбирает значительную часть цены в виде налогов, оставляя компаниям все меньше и меньше", – пояснил эксперт.



Михаил Крутихин аналитик нефтегазового сектора Цены должны подрасти, потому что правительство повышает налоги на топливо, и в результате такой политики цены уже не расти не могут.

Крутихин добавил, что новый правительственный механизм по лицензированию экспорта пока не совсем понятен.

"Он основан якобы не на денежных отношениях, а будет иметь приказной порядок: "Цены! Стой, кругом, шагом марш!". Мы все-таки живем в рыночной экономике и в приказном порядке определять цену на АЗС вряд ли получится", – уверен собеседник Москвы 24.