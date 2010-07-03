ФАС предложила новый способ сдержать рост цен на бензин

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ФАС предложила новый способ стабилизировать оптовые цены на бензин, пишут "Известия".

Чтобы сдержать рост цен на топливо, необходимо упорядочить торговлю на бирже со стороны независимых НПЗ, считают в ФАС. Сейчас их доля на рынке составляет 10–15%.

Независимые НПЗ имеют право на налоговый вычет, если продают на бирже не менее 10% нефтепродуктов, однако на них не распространяется требование о равномерности и регулярности продаж. Теперь такое требование призвали ввести и для независимых НПЗ, пояснил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, важно, чтобы независимые НПЗ действовали на бирже в таком же режиме, что и вертикально интегрированные компании. Представитель ФАС выразил надежду, что это позволит отказаться от давно обсуждаемого повышения порога обязательных продаж на бирже. Эксперты одобрили инициативу ФАС, но при этом предупредили, что одним развитием биржевой торговли едва ли удастся стабилизировать рынок.

Ожидается, что правительство примет решение по этому вопросу до 30 июня, ведь именно тогда заканчивается действие соглашения с нефтяниками о заморозке цен на топливо. Как уточнили "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, возможное продление соглашения пока не обсуждалось.

В начале апреля правительство РФ и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозили до июля.

По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1%. 31 октября 2018 года соглашение о заморозке цен подписали с ФАС и Минэнерго десять крупнейших российских нефтяных компаний.