Козак ответил на опасения АЗС из-за роста цен на топливо

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Дмитрий Козак считает преждевременной тревогу из-за возможного роста цен на топливо. По словам вице-премьера, уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента.

"Все понимают и заботятся о том, чтобы составить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале-марте, когда цены на моторное топливо и мировые, и наши биржевые цены были достаточно низкими. Этот вопрос не будет обсуждаться с нефтяными компаниями", – цитирует РИА Новости Козака.

Накануне Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин. Среди причин скачка названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.

В начале апреля правительство РФ и нефтяные компании подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Цены на горючее заморозили до июля.

По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4-1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.

По данным Росстата, за минувшую неделю потребительские цены на бензин не изменились. При этом на семи предыдущих неделях потребительские цены на бензин также были стабильны. Стоимость литра бензина в среднем по России составила 43,99 рубля.

