Россиян предупредили о скачке цен на бензин

Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин.
Организация направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Современная ситуация на топливном рынке сравнивается с событиями прошлогодней весны, передает РИА Новости.
"По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8-9 тысяч рублей за тонну", – сказано в документе.
Среди причин скачка цен названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.
Отмечается также, что цены на бензин растут почти ежедневно во всех регионах страны. Эксперты говорят, что без введения срочных мер оптовые и розничные цены на бензин могут значительно вырасти.
Весной 2018 года в России подорожали нефтепродукты. Правительство тогда приняло меры по стабилизации рынка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.