Россиян предупредили о скачке цен на бензин

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Российский топливный союз предупредил о риске резкого повышения цен на бензин.

Организация направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку. Современная ситуация на топливном рынке сравнивается с событиями прошлогодней весны, передает РИА Новости.

"По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8-9 тысяч рублей за тонну", – сказано в документе.

Среди причин скачка цен названы сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне повышения спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, увеличение поставок топлива за рубеж.

Отмечается также, что цены на бензин растут почти ежедневно во всех регионах страны. Эксперты говорят, что без введения срочных мер оптовые и розничные цены на бензин могут значительно вырасти.

Весной 2018 года в России подорожали нефтепродукты. Правительство тогда приняло меры по стабилизации рынка.