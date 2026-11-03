МИД России вызвал временного поверенного Норвегии из-за арестов российского имущества

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Временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена вызвали в МИД России в связи с арестами российского движимого и недвижимого имущества, сообщили в российском дипведомстве.

Отмечается, что такие решения принимаются по ходатайству украинских компаний. Как уточнили в министерстве, дипломату заявлен "решительный протест".

"МИД России и российские компетентные ведомства будут добиваться снятия арестов с российского имущества", – говорится в сообщении.

Кроме того, от норвежской стороны потребовали соблюдения международного права, в том числе Договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа россиян на архипелаг. В числе нарушений МИД РФ, в частности, привел арест судна "Академик Молчанов", который Москва считает незаконным.

Ранее сообщалось, что норвежский суд постановил конфисковать пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло. Суд удовлетворил иск украинской компании "Нафтогаз" на сумму более 57 миллиардов норвежских крон (около 500 миллиардов рублей).

Арест наложен на многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе столицы, а также на четыре жилищно-строительных кооператива. В отношении дома претензии составляют 40 миллиардов норвежских крон (более 350 миллиардов рублей).

