03 ноября, 20:45Политика
МИД России вызвал временного поверенного Норвегии из-за арестов российского имущества
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Временного поверенного в делах Норвегии в Москве Бьерна Свенунгсена вызвали в МИД России в связи с арестами российского движимого и недвижимого имущества, сообщили в российском дипведомстве.
Отмечается, что такие решения принимаются по ходатайству украинских компаний. Как уточнили в министерстве, дипломату заявлен "решительный протест".
"МИД России и российские компетентные ведомства будут добиваться снятия арестов с российского имущества", – говорится в сообщении.
Кроме того, от норвежской стороны потребовали соблюдения международного права, в том числе Договора о Шпицбергене, предусматривающего свободу доступа россиян на архипелаг. В числе нарушений МИД РФ, в частности, привел арест судна "Академик Молчанов", который Москва считает незаконным.
Ранее сообщалось, что норвежский суд постановил конфисковать пять принадлежащих России объектов недвижимости в Осло. Суд удовлетворил иск украинской компании "Нафтогаз" на сумму более 57 миллиардов норвежских крон (около 500 миллиардов рублей).
Арест наложен на многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе столицы, а также на четыре жилищно-строительных кооператива. В отношении дома претензии составляют 40 миллиардов норвежских крон (более 350 миллиардов рублей).