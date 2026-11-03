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03 ноября, 19:01

Шоу-бизнес

Актера Смольянинова оштрафовали на 40 тыс руб за нарушение закона об иноагентах

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053 (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд в Москве назначил актеру Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) штраф в 40 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Протокол составили из-за того, что иноагент не подал сведения о себе в уполномоченный орган. Речь идет о части 2 статьи 19.34 КоАП.

В 2026 году это уже второй подобный штраф для актера. Ранее его наказали за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях по части 4 статьи 19.34 КоАП.

Кроме того, по данным журналистов, в начале года в отношении актера было открыто более пяти производств о принудительном взыскании долгов. Сумма непогашенных обязательств превысила 101 тысячу рублей, однако производство прекратили, поскольку приставы не смогли установить местонахождение должника.

В апреле Басманный суд Москвы заочно приговорил Смольянинова к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Актера объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Смольянинов был признан иноагентом в январе 2023-го. В мае того же года его внесли в перечень террористов и экстремистов.

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