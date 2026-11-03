Мошенники предлагают россиянам бесплатные билеты на "Ночь искусств"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Аферисты звонят гражданам и предлагают зарегистрироваться на бесплатные выставки, экскурсии, концерты и музейные мероприятия в рамках акции "Ночь искусств". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Схема строится на регистрации: человек оставляет данные на поддельном сайте, после чего у него требуют оплатить бронирование. Чтобы получить билет, потенциальную жертву убеждают ввести реквизиты банковской карты либо авторизоваться через государственный сервис.

Программа акции в 2026 году включает бесплатные мероприятия по всей стране, напомнили эксперты платформы. Именно открытость формата, по их словам, и играет на руку злоумышленникам.

"Бесплатный формат особенно удобен для мошеннической легенды о необходимости оплатить подтверждение билета", – добавили в пресс-службе.

В "Мошеловке" рекомендовали регистрироваться на мероприятия "Ночи искусств" только на официальном портале культура.рф или на верифицированных сайтах конкретных музеев и театров.

"Мероприятия акции бесплатны, требование внести плату за регистрацию – признак мошеннического ресурса", – заключили в платформе.

Сама акция пройдет по всей стране 3 и 4 ноября.

Ранее сообщалось, что мошенники начали создавать в мессенджере Telegram чат-ботов якобы для оплаты подписок на иностранные сервисы. В МВД РФ привели пример такого бота, через который предлагалось оплатить подписку на ChatGPT Plus.