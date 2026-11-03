В Приангарье пенсионерку обманули на 26 млн руб с помощью цифрового двойника губернатора

Фото: MAX/"#Кобзевнасвязи"

Пенсионерка из Усть-Илимска Иркутской области лишилась 26 миллионов рублей, полагая, что разговаривает с главой региона. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев в мессенджере MAX.

"Мой цифровой двойник стал инструментом для введения в заблуждение жителей Иркутской области. Неоднократно злоумышленники использовали его для обмана людей", – написал глава региона.

Последний случай произошел в конце октября. Женщина передала преступникам почти все свои накопления. Переубедить пенсионерку оказалось непросто. Как отметил Кобзев, к разговору с ней пришлось подключить врачей скорой помощи и спасателей, а "обработка" женщины продолжалась более месяца.

В ГУ МВД России назвали произошедшее одним из самых крупных случаев дистанционного мошенничества в регионе. Помимо похищенных 26 миллионов рублей, мошенники рассчитывали получить еще 6 миллионов рублей, однако эти средства удалось сохранить полицейским.

Ранее сообщалось, что в Барнауле менеджер автосалона похитил 9 автомобилей клиентов на сумму почти 14 миллионов рублей. Источник рассказал, что менеджера задержали. При обыске в его квартире нашли деньги, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты.