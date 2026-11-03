В МВД напомнили о повышенной активности мошенников во время сезонной смены автошин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мошенники активизируются во время сезонной смены автомобильных шин, предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Одна из распространенных схем – фишинговые сайты. В сезон спроса поддельных магазинов шин и дисков становится многократно больше. Обычно на одну компанию приходится около 10 таких ресурсов, в сезон этот показатель составляет от 50 до 200.

Такие страницы продвигают, чтобы они попадали в топ поиска по запросам вроде "купить диски недорого". Если ввести данные карты на поддельном сайте, можно потерять деньги и персональные данные.

Еще мошенники размещают ложные объявления о продаже шин по низкой цене. Покупатели вносят предоплату, но товар не получают. Признаки обмана: заниженная цена, требование полной предоплаты в короткие сроки и отсутствие возможности проверить товар.

Мошенник может попросить продавца шин оформить доставку через курьера, а затем прислать ему ссылку для резервирования. После перехода по ссылке и ввода данных карты продавец лишается своих денег, не получая оплату.

Чтобы не стать жертвой обмана, в МВД советуют приобретать шины на проверенных площадках. Адрес официального магазина лучше набрать вручную или добавить в закладки, а по рекламным ссылкам не переходить. Стоит проверять и адрес сайта: мошенники делают копии с похожими доменными именами.

Оплату лучше производить при получении шин или через площадки, защищающие деньги покупателя. Продавцам рекомендуют не открывать присланные покупателями ссылки на курьерские службы: для перевода достаточно номера карты или телефона.

"Будьте бдительны и осторожны", – резюмировала Волк.

Мошенники активизируются и в периоды распродаж, указывали в Госдуме. Аферисты, в частности, создают поддельные интернет-магазины, копирующие дизайн и ассортимент популярных торговых площадок. Там злоумышленники "продают" гаджеты, бытовую технику, одежду и другие товары со скидками до 70–90%. После оплаты заказ либо не отправляют, либо продавцы перестают отвечать.

