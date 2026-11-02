Верховный суд защитил россиян от афер с оформлением займа по фото паспорта

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Верховный суд России защитил граждан от афер с оформлением займа по фотографии паспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение высшей судебной инстанции.

Поводом для разбирательства стало дело жителя Новосибирска Заура Мамедова, с которого пытались взыскать долг по микрозайму, оформленному, по его словам, мошенниками. Коллекторское агентство требовало с мужчины почти 75 тысяч рублей задолженности.

Согласно материалам дела, в августе 2022 года микрофинансовая организация оформила потребительский заем на 30 тысяч рублей сроком на 33 дня, однако долг не погасили. Мамедов подал встречный иск, просил признать договор незаключенным и взыскать 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Суд в Новосибирске удовлетворил требования коллекторов, а во встречном иске отказал. Апелляционная и кассационная инстанции решение поддержали.

В Верховном суде мужчина настаивал, что стал жертвой аферистов. По его версии, заявку на заем дистанционно оформили мошенники, которые указали чужую банковскую карту и чужой номер телефона, но приложили снимок его паспорта.

"Использование паспортных данных гражданина и фотографии его паспорта еще не означает безусловно, что действия по заключению договора совершены именно этим гражданином", – указал Верховный суд.

Высшая инстанция отметила, что, если нет доказательств, что чужой номер и чужую карту указал сам ответчик, подтверждение кода через СМС-сообщение с этого номера и перевод денег на эту карту не свидетельствуют о заключении договора потребительского займа. Дело возвращено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее Центробанк, Федеральная антимонопольная служба и Ассоциация банков России вместе с участниками рынка долгового консультирования создали меморандум, призванный упорядочить работу с гражданами-должниками. Документ устанавливает единые подходы к информированию должников, требования к самим консультантам, порядок заключения договоров, оплаты услуг и перечень запрещенных практик.