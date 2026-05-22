22 мая, 11:19

Экономика

Число "черных" кредиторов в России выросло на треть

Банк России за первый квартал 2026 года выявил на 36% больше нелегальных кредиторов, чем кварталом ранее. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что на блокировку было направлено более 1,3 тысячи интернет-ресурсов, в том числе свыше 800 страниц в социальных сетях.

Эксперты связали рост теневого сектора с введением обязательного использования Единой биометрической системы (ЕБС) для микрофинансовых организаций (МФО). Так как легальные организации оказались не готовы внедрить технологию, клиенты ушли к нелегалам.

Главными препятствиями стали низкая наполненность базы ЕБС, слабая осведомленность граждан и высокая стоимость интеграции. В целом эксперты считают, что к нелегалам может уйти до 15% клиентской базы МФО.

При этом отмечается, что самые опасные схемы "черных" кредиторов – криптозаймы. По таким проектам Центробанк получил почти 200 жалоб и заблокировал более 120 сайтов.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ранее рассказал, что россияне с 1 марта больше не смогут оформить онлайн-займ в микрофинансовых компаниях до миллиона рублей "за пять минут" только по серии паспорта. Новая норма обязывает МФК при дистанционном оформлении займа проводить идентификацию клиента по биометрии.

На первом этапе запрет коснется только МФК, а для микрокредитных компаний (МКК) переходный период продлится до весны 2027 года. По словам депутата, данная мера станет дополнительной защитой для честных граждан от мошенников.

экономика

