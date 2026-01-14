Эксперт Кочетков: МФО остаются востребованными, поэтому их запрет не эффективен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Запрет микрофинансовых организаций (МФО) не является эффективным решением проблемы, так как они востребованы у граждан РФ. Об этом заявил глава департамента небанковского кредитования Центробанка России Илья Кочетков, передает ТАСС.

Эксперт указал, что МФО позволяют легко и быстро получить заем. По его словам, услугами этих организаций пользуются примерно 15 миллионов россиян.

Кочетков отметил, что рынок МФО продолжает активно развиваться. Он заявил, что данные организации предоставляют уже не только краткосрочные займы "до зарплаты", но и осуществляют POS-кредитование, а также выдают деньги на крупные покупки.

Глава департамента небанковского кредитования ЦБ России посоветовал акцентировать внимание на борьбе с недобросовестными практиками на рынке, а не введении запрета на деятельность МФО.

Ранее ГД приняла закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи займов и направлен на защиту прав заемщиков, а также на снижение долговой нагрузки. С 1 апреля 2026 года максимальный размер переплаты по займам сократится с 130 до 100% годовых, то есть с учетом процентов, комиссий и пеней заемщик не сможет заплатить более чем двойную сумму полученного займа.

Закон также вводит ограничения на количество одновременно действующих договоров: с 1 октября 2026 года гражданин сможет иметь не более двух займов с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, с 1 апреля 2027 года – только один договор с полной стоимостью более 100% годовых.

