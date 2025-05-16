Сбер: мошенники начали направлять россиян за займами в МФО

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Мошенники начали использовать новые методы обмана, в которых отправляют россиян брать займы в микрофинансовых организациях (МФО), поскольку у аферистов возникают трудности с обходом антифрод-системы. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Злоумышленники адаптируются к новым условиям и переходят на офлайн-каналы, поскольку системы защиты от мошенничества в банковской сфере становятся все более эффективными, указал банк. Кроме того, с начала года выросло количество случаев хищений наличных средств и драгоценностей при помощи курьеров.

Аферистам становится сложнее использовать банковские сервисы и приложения для своих целей. Более того, в настоящий момент любые подозрительные транзакции быстро выявляются и приостанавливаются.

При этом, когда мошенники начали использовать схемы с МФО, суммы хищений снизились. Тем не менее получить средства таким способом проще, чем в банке, в связи с чем у мошенников появляется больше шансов на успех, и число таких случаев может продолжать расти.

"В случае если человека удается полностью финансово "истощить", при этом жертва все еще находится под сильным влиянием, злоумышленники могут заставить совершить нападение на МФО с целью ограбления и дальнейшей передачи денег мошенникам", – отметила пресс-служба и добавила, что такие действия могут привести к уголовному наказанию нападавшего.

Вместе с тем в этом году аферисты начали чаще использовать "бытовые сценарии", в числе которых фейковые звонки из поликлиник, социальных служб и служб доставки, следует из данных Сбера. Вместе с тем мошенники все еще используют схемы со звонками от сотовых операторов, силовых структур и ведомств.

"Однако если раньше целью было заставить жертву перевести деньги онлайн на счет мошенников, то сейчас сценарий сводится к передаче наличных или ценностей из дома. Для этого мошенники используют курьеров-дропов, которые зачастую не знают, что участвуют в преступной схеме", – говорится в сообщении.

В связи с этим банк напомнил россиянам, что по указанию незнакомых лиц нельзя совершать никаких действий.

Ранее в Москве задержали женщину, которая ворвалась в микрофинансовую организацию и начала требовать от сотрудников деньги, угрожая взрывом. По предварительной информации, задержанная действовала по указке телефонных мошенников.