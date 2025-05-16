Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 13:42

Безопасность
Главная / Новости /

Сбер: мошенники начали направлять россиян за займами в МФО

Россиян предупредили о новых действиях мошенников

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Мошенники начали использовать новые методы обмана, в которых отправляют россиян брать займы в микрофинансовых организациях (МФО), поскольку у аферистов возникают трудности с обходом антифрод-системы. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Злоумышленники адаптируются к новым условиям и переходят на офлайн-каналы, поскольку системы защиты от мошенничества в банковской сфере становятся все более эффективными, указал банк. Кроме того, с начала года выросло количество случаев хищений наличных средств и драгоценностей при помощи курьеров.

Аферистам становится сложнее использовать банковские сервисы и приложения для своих целей. Более того, в настоящий момент любые подозрительные транзакции быстро выявляются и приостанавливаются.

При этом, когда мошенники начали использовать схемы с МФО, суммы хищений снизились. Тем не менее получить средства таким способом проще, чем в банке, в связи с чем у мошенников появляется больше шансов на успех, и число таких случаев может продолжать расти.

"В случае если человека удается полностью финансово "истощить", при этом жертва все еще находится под сильным влиянием, злоумышленники могут заставить совершить нападение на МФО с целью ограбления и дальнейшей передачи денег мошенникам", – отметила пресс-служба и добавила, что такие действия могут привести к уголовному наказанию нападавшего.

Вместе с тем в этом году аферисты начали чаще использовать "бытовые сценарии", в числе которых фейковые звонки из поликлиник, социальных служб и служб доставки, следует из данных Сбера. Вместе с тем мошенники все еще используют схемы со звонками от сотовых операторов, силовых структур и ведомств.

"Однако если раньше целью было заставить жертву перевести деньги онлайн на счет мошенников, то сейчас сценарий сводится к передаче наличных или ценностей из дома. Для этого мошенники используют курьеров-дропов, которые зачастую не знают, что участвуют в преступной схеме", – говорится в сообщении.

В связи с этим банк напомнил россиянам, что по указанию незнакомых лиц нельзя совершать никаких действий. 

Ранее в Москве задержали женщину, которая ворвалась в микрофинансовую организацию и начала требовать от сотрудников деньги, угрожая взрывом. По предварительной информации, задержанная действовала по указке телефонных мошенников.

Российские банки стали ужесточать правила разблокировки счетов

Читайте также


безопасность

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика