Новые ограничения на банковские переводы физлиц вступили в силу с 15 мая

Новые ограничения на сумму банковских переводов начали действовать с 15 мая. Мера нужна, чтобы бороться с так называемыми дропперами, отметили в Банке России. Подробности – в материале Москвы 24.

Для чего это нужно?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Закон о борьбе с теневыми финансовыми схемами вступил в силу с 15 мая 2025 года. Теперь некоторым гражданам запретят переводить себе и другим онлайн более 100 тысяч рублей месяц, сообщил Банк России в своем телеграм-канале.

Мера нужна для борьбы с дропперами, уточнил регулятор. Это вид мошенничества с легализацией преступных денег через третьих лиц, поясняла Москве 24 юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Когда лицо становится посредником, оно либо снимает, либо пересылает кому-либо полученные преступным путем деньги и таким образом отмывает их. Фактически злоумышленники используют эти счета для преступлений, в том числе финансирования терроризма.

Причем россияне могут не подозревать, что стали соучастниками преступления. Например, есть схема с ошибочными переводами: аферисты зачисляют случайному человеку крупную сумму, а потом требуют вернуть все на их карту или номер телефона. Выполнив это, жертва становится дроппером, подчеркивала Билялова.

Кто подпадает под ограничения?

Сведения о пособниках мошенников находятся в базе данных ЦБ: доступ к ней есть как у правоохранителей, так и у финансовых организаций. Информация о случаях и попытках аферы попадает туда от банков и силовых ведомств.

Тем, кто попал в базу до 15 мая, могли заблокировать карту и онлайн-банк. Если этого по каким-то причинам не случилось, после этой даты в отношении таких клиентов автоматически вводится лимит. Ограничения будут действовать, пока гражданина не удалят из базы, уточнили в ЦБ. Если же нужен перевод больше 100 тысяч, придется обращаться в банк с паспортом или другим удостоверяющим личность документом.

В то же время ограничения не затронут переводы юрлицам. Поэтому можно продолжать, например, делать покупки в магазинах или на маркетплейсах, а также оплачивать коммунальные счета, пояснил регулятор. Однако если сведения в базу поступят от правоохранительных органов, финансовая организация все же обязана заблокировать карту или онлайн-банк.

Как оспорить ограничения?

Первый способ добиться исключения из базы – подать заявление в любой банк, клиентом которого является гражданин. Документ перенаправят Банку России не позднее следующего рабочего дня.

Также это можно сделать, написав обращение через электронную приемную регулятора. Там нужно выбрать тему "Информационная безопасность" и тип проблемы "Ограничение совершения операций по переводу денежных средств".

