В Госдуме предложили блокировать на два дня подозрительные переводы

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В Госдуме предложили блокировать на два дня подозрительные денежные переводы. С такой инициативой выступил председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает News.ru.

Депутат считает, что необходимо на законодательном уровне закрепить право банков вводить двухдневный "период охлаждения" на подозрительный перевод клиента, даже если он подтверждает свое согласие на него, но счет получателя использовался в мошеннических схемах.

"Клиент сможет отменить свою операцию, если понял, что перевел деньги на счет злоумышленников и действовал под их влиянием", – пояснил Гаврилов.

Также он предлагает применить аналогичную систему к криптокошелькам, в том числе с цифровыми рублями.

Ранее в России предложили увольнять по статье сотрудников банков за сговор с мошенниками. Соответствующее предложение выдвинул комитет Госдумы по финансовым рынкам. Ожидается, что поправки внесут в нижнюю палату парламента уже в апреле. Их закрепят в законе "О банках и банковской деятельности".

Вместе с тем банки и операторы связи должны будут возмещать гражданам похищенные денежные средства. Такое поручение дал Владимир Путин.