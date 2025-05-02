Проект об уголовной ответственности для дропперов внесен в ГД

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, подразумевающий введение уголовной ответственности для дропперов. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности ГД.

Проект подразумевает дополнение статьи УК о неправомерном обороте средств платежей. В соответствии с новыми правилами, за дропперство можно будет получить штраф в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом в зависимости от целей граждан, замеченных за дропперством, будут предусмотрены наказания в виде обязательных, исправительных или принудительных работ. В перечень возможных наказаний за это преступление также войдет лишение свободы на срок до шести лет.

В пояснительной записке к документу отмечается, что дропперов могут освободить от ответственности, если после правонарушения они самостоятельно сообщили о произошедшем правоохранителям и помогли в расследовании и раскрытии преступления.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данную инициативу 28 апреля. В настоящее время в законодательстве нет указания прямой ответственности за деятельность дропперов. Основная проблема состоит в том, что в преступной схеме они являются посредниками, а в их действиях отсутствует состав хищения.