"Ведомости": кабмин РФ введет уголовную ответственность для дропперов

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Российское правительство введет уголовную ответственность для так называемых дропперов (люди, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания похищенных денег. – Прим. ред.). Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект закона.

Авторы предлагают внести поправки в статью 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"). Если закон примут, то за передачу своей банковской карты за вознаграждение гражданам будет грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода от 3 месяцев до года, а также обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет.

Такое же наказание грозит тем, кто совершил незаконные операции с предоставленными мошенниками картами. При этом более строгое наказание предусмотрено для тех граждан, которые не были клиентом банка, но приобрели карту и передали ее мошенникам. Таким людям грозит штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы до 4 лет, лишение свободы до 6 лет со штрафом от 10 до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от 1 до 2 лет.

За использование чужих банковских карт или электронных кошельков для мошенничества предусмотрены принудительные работы до 5 лет и штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 6 лет и аналогичный по сумме штраф и ограничение свободы до 2 лет.

В законопроекте предлагается относить к неправомерным операциям переводы или получение денег без законных оснований. При этом человек, который впервые совершил преступление по новым статьям и добровольно помог следствию, может быть освобожден от уголовной ответственности.

"Принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников. В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов", – заявил журналистам представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Это не только создает серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, но и позволяет существенно сократить число желающих участвовать в преступных схемах за вознаграждение, отметил собеседник СМИ.

Эксперты в беседе с "Ведомостями" рассказали, что проблема дропперов остается актуальной на протяжении нескольких лет. При этом банки в состоянии выявлять их. Кроме того, наблюдается тенденция ужесточения контроля за выдачей карт и открытием счетов.

Но действительно эффективным методом борьбы с дроппперами может стать именно взыскание ущерба, который будет соразмерен преступлению. Кроме того, это также потенциально сократит доходы мошенников, высказался юрист Дмитрий Горбунов.

Однако некоторые формулировки из законопроекта могут создать определенные трудности, посетовал специалист. В частности, может быть трудно доказать, что человек стал дроппером "из корыстной заинтересованности". Также есть риск, что к ответственности начнут привлекать жертв социальной инженерии, попавших под психологическое давление, включая пожилых граждан, считает Горбунов.

Другой специалист Анна Голуб посчитала, что если человек сам передает банковскую карточку или дает доступ к своему счету, а им распоряжается кто-то другой, то ответственность все равно лежит на владельце счета. Если карта утеряна и используется другим человеком, а настоящий владелец никуда об этом не сообщил и не заблокировал ее, то это можно расценить как заинтересованность в преступлении, пояснила Голуб.

Ранее эксперты предупреждали, что перед майскими праздниками могут активизироваться мошенники. Преступники попробуют воспользоваться желанием людей устроить себе выгодный отдых, а также потратить больше обычного. Дело в том, что граждане в расслабленном состоянии имеют больше шансов перейти по фишинговым ссылкам. Также растет риск хакерских атак, так как многие сотрудники IT и ИБ-подразделений уходят на отдых, либо остаются только дежурные смены.

