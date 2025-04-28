Депутат Немкин призвал научить ребенка распознавать мошенников в онлайн-играх

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Для защиты ребенка от мошенников, необходимо научить его распознавать опасные ситуации и правильно реагировать на аферистов, заявил член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в беседе с RT.

Депутат объяснил, что преступники могут предлагать детям бесплатную игровую валюту, редкие предметы, подписку в обмен на выполнение неких заданий. Речь идет о передаче доступа к телефону своих родителей и сообщению кодов из поступивших СМС.

"Такие предложения – это уловка, с помощью которой мошенники пытаются получить доступ к финансовым данным или аккаунтам. Объясните ребенку, что в играх бесплатные бонусы обычно не требуют ввода личной информации", – сказал парламентарий.

Также Немкин призвал родителей рассказывать детям о том, что нельзя доверять незнакомцам в играх. Злоумышленники могут выдавать себя за друзей или представителей техподдержки, чтобы получить доступ к логинам и паролям. Также нельзя загружать сторонние программы, передавать свои данные или данные родителей по чей-то просьбе.

"Если кто-то требует личную информацию, стоит сразу рассказать об этом взрослым", – отметил депутат.

Для защиты Немкин предложил установить родительский контроль и ограничить доступ к финансовым приложениям со стороны ребенка. Например, установить пароль на банковские приложения и блокировать подозрительные сайты. При этом депутат подчеркнул важность открытого диалога между родителями и детьми.

Только регулярные обсуждения опыта ребенка в Сети не только позволят найти возможные угрозы, но и укрепят доверие. Это, в конечном итоге, снизит вероятность стать жертвой мошенников, заключил Немкин.

Мошенники могут не только использовать украденные или утерянные паспорта, но и похищать паспортные данные под предлогом трудоустройства или во время ксерокопирования, предупреждали ранее в МВД. Обычно жертвами в таких случаях становятся студенты, пенсионеры и безработные.

В частности, гражданам могут предлагать стать учредителем фирмы и потребовать на время документы. Но на самом деле жертв вовлекают в создание фирм-однодневок, которые нужны лишь для легализации незаконных средств и прикрытия мошенничества.

