В Wildberries выявили мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений

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Аферисты пытались получить доступ к аккаунту на Wildberries и совершать там покупки. Многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений выявила служба безопасности Wildberries и Russ, сообщает РИА Новости, ссылаясь на компанию.

Целью мошенников была установка на телефон клиента вредоносной программы, с помощью которой можно получить удаленный доступ к смартфону. За этот год подобных атак стало заметно больше, отметили в компании. Однако благодаря системе защиты "ущерб был сведен к нулю".

Известно, что злоумышленники отправляли через мессенджеры файлы, которые замаскировали под архив с фото, подписав: "Посмотри, это ты на фото?" Но под таким файлом скрывался вредоносный софт, после установки которого аферисты могли полностью контролировать смартфон. Далее они заходили в аккаунт маркетплейса и заказывали там товары, рассказали в Wildberries.

В компании также отметили, что 99,9% покупок, совершенных мошенниками, деактивировали. Кроме того, служба безопасности пресекла попытки украсть 15 миллионов рублей. Уточняется, что жертвами аферистов могли бы стать около 2 тысяч пользователей. Однако с помощью успешных действий антифрод-системы мошенники снизили активность.

В пресс-службе Wildberries также отметили, что для защиты клиентов маркетплейса используется искусственный интеллект. Его инструменты позволяюют блокировать подозрительную активность. Сложные ситуации эксперты рассматривают вручную.

Ранее мошенники обманули трех пенсионеров в столице. В полицию обратился 80-летний мужчина, который рассказал, что с ним связалась женщина из якобы департамента Тверского района Москвы. Она заявила, что ему и его супруге положены некие праздничные выплаты, которые можно получить, продиктовав паспортные данные для почтальона. В итоге пенсионер лишился 2,4 миллиона рублей.