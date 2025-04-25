РИА Новости: мошенники обманули трех москвичей под предлогом выплат и наборов к 9 Мая

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Мошенники обманули трех пенсионеров в Москве под предлогом выдачи дополнительных выплат и продовольственных наборов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратился 80-летний мужчина, который рассказал, что с ним связалась женщина из якобы департамента Тверского района Москвы. Она заявила, что ему и его супруге положены некие праздничные выплаты, которые можно получить, продиктовав паспортные данные для почтальона.

"На следующий день пенсионеру позвонила лжесоветница юстиции и начала запугивать мужчину тем, что от его имени сделана доверенность, по которой неизвестные якобы пытаются направить деньги ВСУ", – сказал собеседник.

Затем мужчину несколько раз перенаправляли на разных сотрудников, которые убеждали его в необходимости "декларации" денег. В итоге пенсионер лишился 2,4 миллиона рублей.

Другая пенсионерка также стала жертвой мошенников, которые действовали по схожей схеме. 80-летней женщине позвонил якобы сотрудник управы и рассказал, что ей положен продовольственный набор. Пенсионерка пыталась отказаться от подарка, но ее убедили продиктовать персональные данные.

Злоумышленник узнал о накоплениях пожилой женщины и убедил ее в "денежной экспертизе". В итоге она отдала 400 тысяч рублей курьеру, а спустя время с ее карты списали еще 350 тысяч рублей.

Ранее россиян уже предупреждали о появлении аналогичной мошеннической схемы с особыми выплатами и ценными подарками ко Дню Победы. Преступники могут скрываться за сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала "Госуслуги".

Для получения подарков они требуют данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС. Часто аферисты в разговоре с пожилыми людьми настаивают на "срочности", чтобы жертвы не успели проконсультироваться с родственниками или соцзащитой.

