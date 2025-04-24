Россиян предупредили об активизации мошенников перед майскими праздниками

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Мошенники могут активизироваться перед майскими праздниками, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

Ожидается, что преступники могут попробовать воспользоваться желанием людей устроить себе выгодный отдых, а также потратить больше обычного. Начальник отдела цифровой криминалистики и киберразведки одной из фирм Никита Леокумович считает, что во время дачных пикников большинство не готово к звонкам мошенников.

"Расслабленное состояние повышает риск перехода по фишинговым ссылкам из рекламных электронных писем или баннеров. Также возрастает вероятность целевых хакерских атак, поскольку в большинстве компаний работают только дежурные смены сотрудников IT и ИБ-подразделений, а то и вовсе весь коллектив организации уходит отдыхать на длинные выходные", – отметил он.

В частности, к майскими праздникам каждый год преступники придумывают новые схемы и сценарии, которые связаны с акциями, отдыхом и праздничными выплатами, сказал ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков еще одной компании Евгений Егоров. Они привлекают жертв выгодными условиями или предложениями "здесь и сейчас". Специалист считает, что если стоимость товара ниже среднерыночной, это должно вызывать подозрения.



Также злоумышленники рассылают ложные сообщения о выплатах, которые не существуют на самом деле. В частности, преступники могут организовывать фейковые сборы средств для ветеранов Великой Отечественной войны и СВО, добавил руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений другой компании Сергей Полунин.

Среди других популярных схем обмана россиян отмечается использование дипфейков. В этом случае злоумышленники могут звонить своим жертвам от имени родных и знакомых, говоря, что они попали в затруднительное положение и им требуются деньги.

Для защиты от мошеннических схем эксперты посоветовали соблюдать основные правила кибергигиены. GR-директор ИБ-компании Александра Шмигирилова считает, что не стоит доверять сообщениям из соцсетей и электронных писем, если их не запрашивали. Кроме того, требуется обращаться к официальным сайтам для подтверждения правдивости данных.

"Собирайте информацию о месте поездки, читайте отзывы и изучайте форумы, чтобы узнать больше о выбранном направлении. Не переводите деньги авансом частным лицам и используйте защиту покупок на надежных платформах", – говорится в публикации СМИ.

Кроме того, чтобы избежать обмана мошенниками, нужно придумать кодовое слово, рассказала "Газете.ру" клинический психолог Пироговского университета Елизавета Куликова.

"Можно внутри семьи обсудить какое-то кодовое слово специальное, и в случае такого звонка от мошенников, его спросить", – подчеркнула она.

Также стоит рассказать своему старшему родственнику о схеме действий в случае такого звонка. Пожилому человеку можно предложить звонить по настоящему телефону родственника, вместо того чтобы доверять незнакомцам.

"В целом можно забить в телефон несколько контактов близких родственников или банков и другие, чтобы были под рукой в этот опасный период", – прокомментировала Куликова.

Также важно объяснять, что преступники давят на эмоции, чтобы вызвать страх за близких или за свои финансы. В этом случае лучше сбросить звонок.

Ранее стало известно, что кибермошенники начали активно "осваивать" подростковую аудиторию. В соцсетях распространились фейковые розыгрыши, где участникам обещают дорогие призы. В результате мошенники выманивают у подростков личные данные, номера банковских карт родителей или доступ к аккаунтам, чтобы якобы подтвердить выигрыш.

