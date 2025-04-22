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22 апреля, 17:46

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Депутат Боярский: спецрешения против мошенников нужно выработать для WhatsApp и Telegram

В ГД предложили выработать спецрешения против мошенничества в WhatsApp и Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В отношении мессенджеров WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram нужно будет вырабатывать специальные решения в сфере противодействия мошенникам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, передает РИА Новости.

По словам парламентария, указанные мессенджеры в России пока находятся вне технического или правового регулирования. Боярский назвал добровольным делом площадок их реакцию на мошеннические действия.

"У меня нет оптимизма, что мы с ними сможем договориться", – сказал депутат на заседании комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Ранее суд Москвы оштрафовал Telegram на четыре миллиона рублей за нарушения правил блокировки контента. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения.

До этого суд назначил WhatsApp штраф в размере 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные граждан России.

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